МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский ТЭК провел на "отлично" турбулентный год, несмотря на все вызовы российская отрасль сохранила свои позиции на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей журналистской премии "Энергия пера". Песков отметил важность импортозамещения в двигателестроении

"Всё, что связано с ТЭК, по-прежнему является одним из главных драйверов, который определяет всё в этом мире, очень многое в нашей стране. Это, действительно, так. Наш ТЭК, это нужно признать, еще один весьма и весьма турбулентный год провел на "отлично". Несмотря на все именно турбулентности, вызовы, кризисы на международных рынках, наша отрасль сохранила свои позиции. Мы не только сохранили все механизмы координации с партнерами на глобальных рынках, но и приумножили эти механизмы", — сказал Песков.

Он отметил роль вице-премьера Александра Новака, заметив, что приложение усилия на международных рынках является залогом сохранения стабильности.

"Несмотря на все вызовы внутри страны, ТЭК остался абсолютно надежным, предсказуемым, он сталкивается постоянно с проблемами, но доказал свой потенциал эти проблемы решать эффективно, если надо жестко, но всегда непременно с положительным результатом", — подчеркнул Песков.

Также Песков поздравил победителей премии. "Хочу поздравить всех журналистов, которые не жалеют своего таланта для того, чтобы описывать происходящее. Не останавливайтесь, я поздравляю всех победителей и желаю вам не останавливаться и идти дальше. Уверен, что жизнь нам будет преподносить новые вызовы, и уверен, что наш ТЭК будет дальше с ними блистательно справляться", — обратился Песков к победителям премии.