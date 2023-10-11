МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индия находится в тесном сотрудничестве с "Росатомом" и продолжает закупать у России уран, заявил РИА Новости посол Индии в России Паван Капур. Индонезия не бойкотирует российские энергокомпании, заявили власти страны

"Мы продолжаем делать все, что требуется, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Россией и с "Росатомом"", — сказал Капур на полях Российской энергетической недели (РЭН), отвечая на вопрос агентства, намерена ли Индия продолжить закупки уранаиз РФ.

Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, выяснили ранее РИА Новости, проанализировав данные индийского министерства торговли и промышленности. Объем купленной партии составил 118 тонн.

Россия и Индия активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии "Росатома" строятся новые блоки индийской АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.