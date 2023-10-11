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2023
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Индия продолжает закупать у России уран, заявил посол
Энергетика
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Индия находится в тесном сотрудничестве с "Росатомом" и продолжает закупать у России уран, заявил РИА Новости посол Индии в России Паван Капур. "Мы продолжаем делать все, что... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, новости, индия, россия, уран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индия находится в тесном сотрудничестве с "Росатомом" и продолжает закупать у России уран, заявил РИА Новости посол Индии в России Паван Капур.
"Мы продолжаем делать все, что требуется, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Россией и с "Росатомом"", — сказал Капур на полях Российской энергетической недели (РЭН), отвечая на вопрос агентства, намерена ли Индия продолжить закупки уранаиз РФ.
Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урана для местной атомной энергетики на 13,5 миллиона долларов, выяснили ранее РИА Новости, проанализировав данные индийского министерства торговли и промышленности. Объем купленной партии составил 118 тонн.
Россия и Индия активно сотрудничают в атомной энергетике. При участии "Росатома" строятся новые блоки индийской АЭС "Куданкулам", обсуждаются перспективы сооружения в Индии новых мощностей по российским проектам.