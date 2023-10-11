МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Топливно-энергетический комплекс России умеренно развивается и обеспечивает энергетическую безопасность страны, заявил президент страны Владимир Путин. Евросоюз вернулся к реализму в вопросах энергетики, заявила Карин Кнайсль

Глава государства 11 октября выступает на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, в сельском хозяйстве, а территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан Российской Федерации", — сказал он.

По словам российского лидера, на фоне санкций необходимо не только кооперироваться с дружественными странами, но и ускоренно готовить собственные решения, вводить в строй новые производственные мощности.

Также Путин призвал ускориться в разработке долгосрочного пакета заказов по оборудованию для ТЭК.

"Напомню, что мы с коллегами из правительства и из нефтегазовых компаний договорились сформировать крупные объединённые заказы на отечественную технику и оборудование. Нужно консолидировать силы, ресурсы государства, частного бизнеса, институтов развития на те инновационные направления, которые востребованы в ТЭК в первую очередь", — пояснил он.

Кроме того, президент подвел текущие итоги социальной газификации. По его данным, 375 тысяч из миллиона запланированных домохозяйств уже подключены к газу в России по программе "Социальной газификации".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум будет проходить в Москве с 11 по 13 октября.