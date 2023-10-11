МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия намерена продолжать вносить вклад в балансировку мирового энергетического рынка, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. Путин отметил успешную работу России и Ирака в ОПЕК+

"И, конечно, Россия, как и прежде, будет вносить весомый вклад в балансировку глобального энергетического рынка, развивать партнерские, кооперационные связи с теми странами, которые хотят и в этом заинтересованы", — сказал глава государства.

По его словам, эта роль принесет выгоду всем ее участникам, а также гарантирует благополучие народов на долгие годы вперед.

Путин подчеркнул, чтодля стабильности мирового энергорынка необходимо взаимодействие на открытых условиях. Как отметил президент, ОПЕК+ работает именно по этим принципам.

Россия, добавил Путин, опирается прежде всего на объективную, рыночную динамику спроса и предложений на нефть, а также на инвестиционные программы отрасли.

"Именно поэтому страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые обязательства и успешно справляются со всеми вызовами", — сказал он.