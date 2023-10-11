МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Расширение на Ближнем Востоке кризиса из-за палестино-израильского конфликта может привести к прекращению поставок энергоресурсов в чувствительном регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Судани на форуме "Российская энергетическая неделя". Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для стран Европы

"Расширение кризиса и конфликта в регионе, несомненно, нарушит стабильность… Поставки энергоресурсов, тоже есть угроза того, что эти поставки могут прекратиться. Это очень чувствительный регион (Ближний Восток — ред.), очень важный регион, который наполняет ресурсами энергорынки", —отметил премьер-министр Ирака во время обсуждения в рамках пленарного заседания с президентом РФ Владимиром Путиным конфликта между Израилем и Палестиной.