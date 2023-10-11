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Поставки энергоресурсов могут быть прекращены, предупредил премьер Ирака
Энергетика
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Расширение на Ближнем Востоке кризиса из-за палестино-израильского конфликта может привести к прекращению поставок энергоресурсов в чувствительном регионе, заявил премьер-министр... ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, ближний восток, ирак, энергоресурс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Расширение на Ближнем Востоке кризиса из-за палестино-израильского конфликта может привести к прекращению поставок энергоресурсов в чувствительном регионе, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Судани на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Расширение кризиса и конфликта в регионе, несомненно, нарушит стабильность… Поставки энергоресурсов, тоже есть угроза того, что эти поставки могут прекратиться. Это очень чувствительный регион (Ближний Восток — ред.), очень важный регион, который наполняет ресурсами энергорынки", —отметил премьер-министр Ирака во время обсуждения в рамках пленарного заседания с президентом РФ Владимиром Путиным конфликта между Израилем и Палестиной.