МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цены на энергетику на Западе выросли до небес после отказа от российских энергоносителей, сообщил президент России Владимир Путин. Запад внес беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин

"Те, кто вводит эти ограничения, они сталкиваются с проблемами, которые разрешить пока не могут. Вот отказались от нашего природного газа. Вроде как, отказались, но цены выросли просто до небес. Я уже не говорю про те цены, которые были явно спекулятивного характера, там две тысячи евро за тысячу пропана. Сейчас где-то под 350, под 400. Но это тоже для европейского рынка много, это большая цена", — сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.

Ранее Путин отмечал, что некоторые бывшие партнёры РФ, в числе которых Европа, начали отказываться от российских энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, а также ограничения по объёмам, по страховке, по фрахту.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ГАЗА

"Отказываются от нашего газа. Вопрос — зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну, послушайте, она же деньги получает из Европы ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, ну, частично, из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать — ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно, поддерживать нашу экономику. Нет", — рассказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Эксперт оценил передачу польской Orlen участка газопровода "Ямал — Европа"

Президент РФ выразил недоумение, "почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя".

"Или поляки — взяли и закрыли "Ямал-Европа" — огромный маршрут, мощный, взяли и закрыли. Это их инициатива была. Ну, Германия могла бы сказать: слушайте, мы самый большой донор в европейский фонд, Польша, во всяком случае до последнего времени, была самым большим получателем денег из этих фондов. Ну, могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, так не кусайте ее, маршрут откройте нам, газ-то пустите. Нет", — отметил Путин, добавив, что не очень понимает, что там вообще происходит.

"Современная политическая система поднимает наверх иногда не очень компетентных людей. Ну, ладно. Но какой-то механизм общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений, хотя бы в сфере экономики, должен быть. Должен, но он тоже не работает", — подчеркнул президент РФ.