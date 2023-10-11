2023-10-11T16:54:00+03:00
2023-10-11T16:54:43+03:00
2023-10-11T16:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231011/841954799.html
Газовый хаб в Турции как торговая площадка нужен всем, подчеркнул Путин
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, турция, газовый хаб, торговая площадка
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/16/841401667.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/16/841401667.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/16/841401666.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/16/841401666.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/16/841401653.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/16/841401653.jpg
https://1prime.ru/News/20231011/841954591.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все — и наши турецкие друзья и партнеры, мы заинтересованы, но и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте", — сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
В октябре 2022 года Владимир Путин заявил, что утраченный объем поставок газа в Европу (после диверсий на Северных потоках — прим. ред.) можно перенаправить в черноморский регион. Глава страны отметил возможность создания газового хаба на территории Турции, который мог бы стать площадкой для поставок топлива в другие страны.
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через ее территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Общая проектная мощность обоих потоков составляет 47,5 миллиарда кубометров.
Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября выразил надежду на скорое завершение переговорного процесса по созданию хаба.