МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин допустил факт использования Украиной российского газа

"Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все — и наши турецкие друзья и партнеры, мы заинтересованы, но и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте", — сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

В октябре 2022 года Владимир Путин заявил, что утраченный объем поставок газа в Европу (после диверсий на Северных потоках — прим. ред.) можно перенаправить в черноморский регион. Глава страны отметил возможность создания газового хаба на территории Турции, который мог бы стать площадкой для поставок топлива в другие страны.

Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через ее территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Общая проектная мощность обоих потоков составляет 47,5 миллиарда кубометров.

Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября выразил надежду на скорое завершение переговорного процесса по созданию хаба.