МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Багдад и Москва обсуждают вопрос интеграции инфраструктурных проектов "Путь развития" и "Север-Юг", заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. ВТБ возьмет на себя расходы по проекту транспортного коридора "Север — Юг"

"Что касается проекта "Север-Юг", полагаю, что один дополняет другой… Это экономические коридоры, которые могут быть интегрированы и обеспечить гибкость и устойчивость, снизить стоимость транспортировки, увеличить скорость поставки товаров, что позитивно скажется на благополучии всего региона. Есть предварительные обсуждения между Россией и Ираком по вопросам интеграции этих двух проектов", — сказал он на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос, не соперничает ли проект "Путь развития" с проектом "Север-Юг".

Владимир Путин заявил, что Россия реализует проект "Север-Юг", есть договоренности со всеми участниками процесса — Ираном, Азербайджаном, интерес проявляют Туркменистан и Казахстан.

"Сегодня, да и вообще лёгких задач, бывает но всё реализуемо. У нас есть договорённости со всеми участниками этого процесса — с Ираном документы соответствующие имеются, с Азербайджаном, сейчас я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии. Мы обязательно поговорим на эту тему. У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается. Интерес проявляет и Туркменистан, с другой стороны и Казахстан", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг " — Решт-Астара в Иране.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.