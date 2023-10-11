МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Увеличение количества энергомаршрутов облегчит ситуацию для участников экономической деятельности, заявил президент России Владимир Путин. Нефтетрейдеры опасаются реакции Ирана на конфликт в Израиле

"Мы считаем, что чем больше маршрутов, тем лучше, тем легче будет участникам экономической деятельности выбрать для себя оптимальный. "Север-Юг" — очень хороший вариант, и многие наши партнеры проявляют к этому к интерес. Сохраняется интерес и у Азербайджана, через территорию которого должны пройти… Это по одной стороне Каспия. А по другой стороне Каспия там и Казахстан, и Туркменистан с выходом в Иран. С одной стороны Иран и с другой. И потом в Персидский залив", — сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин также отметил, что "грузопоток будет только расти" и Россия будет развивать Северный морской путь.

Глава страны заявил, что Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам и по мере сотрудничества объемы поставок будут возрастать, но Европа пока не справляется без российского топлива.

"Объёмы пока меньше, чем на европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран. Здесь не вижу никаких проблем. Просто европейские страны в полном объеме пока не справляются без нашего газа, просто негде взять," — сказал он.

Говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, Путин отметил, что это старый советский газопровод.

"Но он в реверсном режиме, то есть в обратную сторону из России в эти республики, никогда не использовался, поэтому нам пришлось поработать, и "Газпром" поработал в течение трёх месяцев, и наши коллеги, друзья в Узбекистане, в Казахстане восстановили этот маршрут и в реверсном режиме его запустили. Это небольшие объёмы пока, для этих республик значительные, но по мере роста их экономик им не будет хватать этого объёма, уже сейчас понятно", отметил Путин. Газовый хаб в Турции как торговая площадка нужен всем, подчеркнул Путин

"Газпром" сообщил, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Контракт на закупку газа заключен на два года с объемом поставок девять миллионов кубометров в сутки. Газ в Узбекистан будет поставляться в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр".

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг " — Решт-Астара в Иране.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.