МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Главное конкурентное преимущество России в строительстве АЭС за рубежом — это то, что российские специалисты не просто строят атомные электростанции в других странах, но и создают там отрасль, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Росатом стал подрядчиком первой АЭС в Египте

"Мы, как правило, не просто станцию строим и ставим в зависимость эту страну от себя как от поставщика: и топлива поставщика, и специалистов, и так далее, и так далее. Мы отрасль создаем, в этом главное конкурентное преимущество нашей работы, мы создаем отрасль для той страны, где работаем. Мы прежде всего начинаем с подготовки специалистов, которые становятся в какой-то момент самодостаточными абсолютно, они становятся высококлассными специалистами мирового класса, мирового уровня", — сказал Путин.

Также глава государства подчеркнул, что развитие атомной отрасли в России прежде всего связано с хорошими традициями и акцентированием внимания на вопросах безопасности.

"Это прежде всего связано с традициями, если мы говорим об атомной энергетике, то это очень хорошие традиции. Потом после Фукусимы мы очень много внимания уделили вопросам безопасности. По сути, атомные электростанции российского дизайна, наверное, самые безопасные в мире…", — отметил Путин.

Россия не против участия третьих стран в строительстве российских атомных электростанций за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. В "Росатоме" допустили экспорт "атомной электроэнергии" с Дальнего Востока

"И на этапе создания, и при сопровождении АЭС Россия полностью технологически независима, при этом мы не против участия компаний из третьих стран в строительстве атомных электростанций нашего дизайна", — сказал он.

Путин также отметил, что сомнения в способности производства энергетического оборудования были, но все удалось закрыть. Он подчеркнул, что есть вещи в газодобыче и нефтедобыче, в которых Россия еще не вышла на уровень некоторых зарубежных партнеров.

"Но мы заменяем из других стран, сами приобретаем компетенции. И работа идет, причем очень активно", — заключил Путин.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум проходит в Москве с 11 по 13 октября.