МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский на деловом завтраке "Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее" рассказал о мерах по повышению эффективности развития сетевого комплекса. Мероприятие прошло в рамках форума "Российская энергетическая неделя", говорится в сообщении компании.

Главной темой дискуссии, в которой участвовали представители органов власти, финансовых институтов, энергетических и промышленных компаний, стала трансформация устоявшейся модели российской энергетики в условиях внешних ограничений, реализации задач стратегического значения, растущего спроса на сетевую и генерирующую мощность.

Алексей Мольский рассказал о результатах Группы "Россети" по замещению импортного электротехнического оборудования, а также о необходимых мерах по сохранению и повышению качества поставляемой для нужд энергетики продукции.

Решение приоритетных задач развития сетевого комплекса, среди которых электрификация Восточного полигона железных дорог, программы повышения надежности электроснабжения регионов, льготное техприсоединение к сетям, снятие технологических ограничений при передаче электроэнергии, требует актуализации подходов к источникам финансирования.

"Сетевая инфраструктура — одна из базовых систем, которые влияют на энергобезопасность и создание условий для социального и экономического роста субъектов РФ. Для решения стоящих задач нужны "длинные" деньги с учетом срока окупаемости крупных проектов развития и модернизации сети — более 30 лет. Назрела необходимость пересмотра механизмов привлечения инвестиций, в том числе проработка совместно с кредитными институтами инструментов долгосрочного финансирования», — сказал замглавы ПАО "Россети".

Также могут быть задействованы рыночные механизмы, схожие с существующими в генерации договорами на предоставление мощности, которые обеспечивают возврат инвестиций.

Кроме того, для устранения негативных факторов, связанных с действующими сетевыми ограничениями, для финансирования проектов возможно использование средств фонда разницы узловых цен, формируемого на оптовом рынке (ОРЭМ).

Алексей Мольский также рассказал об инициативах, нацеленных на минимизации нагрузки на потребителей централизованных систем электроснабжения, включая население и малый бизнес, при переходе отдельных субъектов ОРЭМ на собственную генерацию.