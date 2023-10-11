АФИНЫ, 11 окт — ПРАЙМ. Министры обороны Греции, Болгарии и Румынии подписали в Брюсселе Письмо о намерениях по расширению сети топливопроводов НАТО до восточного крыла альянса, сообщил РИА Новости источник в министерстве национальной обороны Греции. Греция выступила против финансирования Украины в ущерб гражданам ЕС

В Брюсселе проходит двухдневная встреча глав минобороны стран Североатлантического альянса.

"Письмо о намерениях по расширению сети топливопроводов НАТО до восточного крыла альянса подписали министр национальной обороны Греции Николаос Дендиа, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и заместитель министра национальной обороны Румынии Симона Кожокару", — сообщили в министерстве.

"Расширение греческой трубопроводной системы и ее соединение с двумя другими странами восточного крыла НАТО посылает сигнал о сильной политической воле к сотрудничеству трех стран в рамках НАТО", — отметили в военном ведомстве.

В минобороны Греции считают, что инициатива поспособствует укреплению инфраструктуры поставок топлива в восточном крыле НАТО и расширению сети трубопроводов на территории Греции (Халкеро – Александруполис), а их соединение укрепит участие Греции в сфере сдерживания и обороны Альянса.

В Варне 9 октября на саммите глав правительств Болгарии Николая Денкова, Греции Кириакоса Мицотакиса и Румынии Марчела Чолаку была подписана декларация, в которой говорилось о необходимости сотрудничать в снабжении топливом восточного фланга НАТО. Согласно декларации, три страны договорились "о дальнейшем сотрудничестве в расширении возможностей Альянса по обеспечению достаточного и устойчивого снабжения топливом восточного фланга НАТО".