МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российская энергетика — это явление, достойное подражания, заявил союзный министр энергетики Мьянмы У Ньян Тун в интервью РИА Новости на полях Российской недели энергетики. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме

"На сессии мы увидели, что развитие российской энергетики — явление, которое другие страны должны попытаться копировать в своих собственных процессах. Было очень интересно", — подчеркнул министр, комментируя свои впечатления от пленарной сессии мероприятия, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

У Ньян Тун добавил, что Россия и Мьянма являются дружественными, долгосрочными партнерами, поддерживающими "хорошее взаимодействие и прочные отношения".

"В настоящее время между Российской Федерацией и Мьянмой существуют прочные дипломатические отношения, процветает наше сотрудничество в политике, экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, финансовой и банковской деятельности. Мы вместе работаем над наукой и техникой, изучаем космос и спутниковые технологии, учащаем двусторонние визиты", — пояснил министр.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полное интервью читайте на сайте РИА Новости в 11.00 по мск.