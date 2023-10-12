МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Россети" на форуме "Российская энергетическая неделя" подписали соглашения о всестороннем взаимодействии с Национальным исследовательским университетом "МЭИ", Ивановским государственным энергетическим университетом (ИГЭУ) и Казанским государственным энергетическим университетом (КГЭУ), сообщает компания.

Подписи под документами поставили Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров и ректоры вузов — Николай Рогалев, Григорий Ледуховский и Эдвард Абдуллазянов.

Договоренности нацелены на развитие сотрудничества для дальнейшего совместного ведения образовательной и научной работы, популяризации профессии энергетика, обеспечения подготовки кадров и развития компетенций работников. Документы учитывают прошедшую в группе "Россети" реорганизацию, а также стратегические задачи, связанные с обеспечением энергетической устойчивости страны, содействием развитию отрасли и ее кадрового потенциала.

"Мы расширяем работу по приоритетным направлениям с ведущими отраслевыми вузами. Планируем образовательные мероприятия различных форматов. Кроме того, подписанные соглашения предусматривают совместные исследовательские проекты, нацеленные на создание прорывных решений и обеспечение технологического суверенитета энергетической отрасли", — отметил первый замгендиректора "Россетей" Андрей Муров.

НИУ "МЭИ" — крупнейший энергетический вуз России, также специализирующийся на подготовке специалистов в сферах радиотехники, электроники и ИТ. "Россети" участвуют в модернизации ресурсной базы университета и его филиалов. При участии экспертов Группы открыты практико-ориентированный бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника", магистерские программы "Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистем", "Релейная защита и автоматизация энергосистем".

ИГЭУ — входит в число старейших университетов в системе подготовки кадров для энергетики России и зарубежных стран. В 2020 году в структуре вуза при поддержке Группы "Россети" открыта лаборатория "Цифровая подстанция" — одна из лучших в стране для профильного обучения.

КГЭУ — один из ведущих вузов Приволжского федерального округа. Помимо подготовки кадров, важным направлением сотрудничества университета с Группой "Россети" является реализация НИР и НИОКР по актуальным для сетевого комплекса темами.