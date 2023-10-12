2023-10-12T14:35:20+03:00
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Цифровые расчеты за энергоресурсы необходимы, считает Новак
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Необходимо двигаться в сторону цифровых расчетов за энергоресурсы, нужно объединяться и работать в этом направлении, в том числе в рамках БРИКС, считает вице-премьер Александр... ПРАЙМ, 12.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Необходимо двигаться в сторону цифровых расчетов за энергоресурсы, нужно объединяться и работать в этом направлении, в том числе в рамках БРИКС, считает вице-премьер Александр Новак на сессии РЭН "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности?".
"Есть еще проблемы, которые связаны с взаиморасчетами (за энергоресурсы — прим. ред.), о которых сегодня много говорили и какая валюта может заменить доллар. Но я считаю, что мы можем двигаться в сторону цифровых расчетов и использования технологии блокчейн", — сказал Новак.
"Это совершенно другой подход, но для этого необходимо, конечно, объединяться и работать в этом направлении, в том числе и в рамках нашей ассоциации БРИКС, которая расширяется", — добавил вице-премьер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.