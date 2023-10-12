МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские энергоносители, несмотря на санкции, поступают в Европу через третьи лица, заявил премьер-министр Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Вишкович. Власти Мьянмы пригласили Россию инвестировать в газовый сектор

"Сегодня российские энергоносители присутствуют на территории Европы, просто они идут обходным путем. В настоящее время появляются третьи лица в этой цепочке снабжения. И к чему мы пришли? Мы пришли всего лишь к увеличению цен", — заявил Вишкович на сессии Российской энергетической недели.

Вишкович осудил распространение влияния санкций на все европейские страны, так как это приводит к росту цен и не приносит пользы странам, попадающих под ограничения.

Глава правительства республики напомнил, что его страна несет потери от действий европейских государств из-за отказа ввести ограничения против России. Он также поблагодарил власти России за поддержку в энергетике. Как отметил Вишкович, в Республике Сербской работают российские энергокомпании, страна надеется и дальше сохранить сотрудничество с "Газпромом" и "Росзарубежнефтью" для будущих проектов.

"Если Европа стремится к благосостоянию своих граждан, Европа должна начать диалог с РФ, должна решить проблему поставок энергоносителей из России на благо не только текущих, но и грядущих поколений", — заключил Вишкович.

Ранее в мае глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать российский газ в рублях, назвав это техническим вопросом. Он также отметил, что республика столкнулась с трудностями в оплате поставок энергоносителей из-за задержек трансфертов через корреспондентские банки.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.