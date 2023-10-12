МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Внутренний рынок топлива в России после принятых системных мер стабилен, дефицита нефтепродуктов нет, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Шульгинов рассказал о преимуществах сотрудничества России с ОПЕК

"Приняты и системные меры, такие как предстоящий возврат демпфера, заградительный запрет для трейдеров, которые не производят нефтепродукты, заградительный запрет (ред. — экспорта) дизтоплива по железной дороге. Это все превентивно… Сегодня рынок сбалансирован, он стабилен. Самое главное, нет дефицита нефтепродуктов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.

Шульгинов также подчеркнул, что Минэнерго продолжает выполнять поручение президента о том, что реагировать на рост цен нужно оперативнее, и внимательно следит за процессами на топливном рынке.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Минэнерго РФ рассчитывало, что ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок.

Правительство России 6 октября приняло ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.