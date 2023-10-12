МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия предложила Африке ряд решений для развития энергетической системы этого региона, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов в ходе сессии "Россия — Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики" на РЭН. Лавров обозначил сроки, когда Африка получит российское зерно

"Энергетика должна работать на опережение роста экономики, но не всегда так получается. Есть регионы, отдельные районы, где наблюдается энергетическая бедность, нет доступа к энергоресурсам. Наша задача — сотрудничать и помогать решать эти проблемы… Мы предлагаем решения", — сказал он.

Министр выделил несколько направлений энергетического сотрудничества, поспособствующие дальнейшему развитию стран Африки: разведка и добыча энергоресурсов, борьба с энергодефицитом и обновление инфраструктуры.

По словам министра, за два с половиной месяца Россия уже предложила ряд решений по строительству газовых станций, достигла договоренности по строительству нефтепровода в Республике Конго, скоро приступит к его реализации. Кроме того, "Зарубежнефть" выиграла тендер на разработку газоместорождения. С Мозамбиком, Танзанией и ЮАР прорабатываются проекты по строительству объектов малой мощности, также есть проекты по сооружению гидростанций в Уганде.

В конце сентября министерство нефти и природных ресурсов Египта заявило, что выделило "Зарубежнефти" участок для разведки нефти и газа в районе дельты Нила.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия — Африка" в июле сообщал, что Россия сейчас прорабатывает 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.