Шульгинов: Россия предложила ряд решений для развития ТЭК в Африке
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия предложила Африке ряд решений для развития энергетической системы этого региона, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов в ходе сессии "Россия — Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики" на РЭН.
"Энергетика должна работать на опережение роста экономики, но не всегда так получается. Есть регионы, отдельные районы, где наблюдается энергетическая бедность, нет доступа к энергоресурсам. Наша задача — сотрудничать и помогать решать эти проблемы… Мы предлагаем решения", — сказал он.
Министр выделил несколько направлений энергетического сотрудничества, поспособствующие дальнейшему развитию стран Африки: разведка и добыча энергоресурсов, борьба с энергодефицитом и обновление инфраструктуры.
По словам министра, за два с половиной месяца Россия уже предложила ряд решений по строительству газовых станций, достигла договоренности по строительству нефтепровода в Республике Конго, скоро приступит к его реализации. Кроме того, "Зарубежнефть" выиграла тендер на разработку газоместорождения. С Мозамбиком, Танзанией и ЮАР прорабатываются проекты по строительству объектов малой мощности, также есть проекты по сооружению гидростанций в Уганде.
В конце сентября министерство нефти и природных ресурсов Египта заявило, что выделило "Зарубежнефти" участок для разведки нефти и газа в районе дельты Нила.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия — Африка" в июле сообщал, что Россия сейчас прорабатывает 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20231012/841970618.html