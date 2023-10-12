МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Новые подходы в сетевом комплексе позволяют повысить надежность электроснабжения потребителей, а также оптимизировать средства на модернизацию и развитие инфраструктуры в условиях дефицита тарифных источников, рассказал замгендиректора-главный инженер "Россетей" Евгений Ляпунов на сессии РЭН "Развитие энергетики: кто инвестор?"

Он отметил, что "Россети" реализуют мероприятия для увеличения эффективности инвестиций в сохранение и реновацию энергообъектов, противодействие тренду на старение фондов. В том числе это ремонты по фактическому состоянию оборудования, использование инструментов превентивной диагностики.

В ряде случаев развитие сетевого комплекса может быть эффективной заменой строительству новой генерации, что особенно важно для обеспечения растущего потребления в регионах. Например, в 2022 году на северо-западе "Россети" ввели транзит протяженностью более 1,1 тысяч километров, который обеспечил передачу ранее "запертой" мощности Кольской АЭС.

Аналогичные проекты реализуются в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе для расширения Восточного полигона железных дорог.

Среди ключевых направлений повышения эффективности инвестиций в отрасли Ляпунов выделил также инновационную деятельность. "Разработаны и внедряются программные комплексы, которые позволяют сократить сроки и ресурсы на этапах проектирования, приема объектов, а также оптимизировать технические решения, что имеет большое значение для снижения расходов при последующей эксплуатации", — отметил он.