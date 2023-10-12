МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Экспортировать водородную энергетику в страны Запада для России выгоднее, чем реализовывать её на внутреннем рынке из-за высоких затрат на водород и при наличии более дешевых традиционных источников энергии, рассказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе сессии "Технологии водородной энергетики: вызовы и возможности" Российской энергетической недели. Экспорт топлива из России будет либерализовываться, считает Новак

"Для нас сейчас многие экспортные рынки, на которые мы рассчитывали, которые являлись западными странами, лидерами зеленой повестки, оказались закрыты. … Но теперь, с учетом изменения конфигурации, нам, естественно, необходимо больше фокусироваться на внутреннем рынке. И внутренний рынок априори не может быть таким же емким, как экспортный в данном сегменте, потому что любое использование водорода намного дороже, чем использование традиционных источников энергии", — объяснил он.

Также замминистра отметил, что недоступность российской продукции на западных рынках чистой энергетики не является экономически выгодной для самих стран Запада. "Это ничего хорошего самим этим рынкам не сулит, потому что это означает, что тот зеленый или голубой водород, который они все равно будут потреблять в перспективе, будет для них дороже", — пояснил Сорокин.

Со слов Сорокина, необходимо субсидирование, чтобы сделать водородную энергетику выгодной для внутреннего рынка. Однако субсидирование более дорогого источника энергии в ситуации доступности дешевых традиционных источников является нерациональным. "Следует сфокусироваться на тех сегментах, что дают эффект на внутреннем рынке", — подытожил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.