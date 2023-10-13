МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Группа Adani собирается построить в Индии крупнейший в мире центр по производству возобновляемой энергии, который будет находиться в городе Мундра штата Гуджарат, передает издание Money Control. "C красным лицом". В Индии высмеяли униженного Зеленского

"Здесь разместятся производственные подразделения почти всего, что используется в установках по производству экологически чистой энергии, включая солнечные модули и даже ветряные турбины", — заявил представитель компании Adani Solar.

Adani Solar и Adani Wind были созданы Adani Enterprises Limited, флагманской компанией Adani Group. В настоящее время группа создала еще одну компанию Adani New Industries Ltd для производства возобновляемой энергии и продуктов с минимальными затратами по всей цепочке создания стоимости через интегрированный механизм цепочки поставок. Adani Solar и Adani Wind вскоре станут частью ANIL.

Совместное расположение производственных предприятий и порта в городе Мундра также облегчает компании экспорт своей продукции. Установленная мощность солнечных модулей Adani Group в настоящее время составляет 4 ГВт. В планируемом центре группа Adani также собирается производить все вспомогательное оборудование, включая стекло, пленки из этиленвинилацетата (ЭВА), защитный лист и алюминиевые рамы, которые используются в солнечных панелях.

"Это будет первая и единственная в мире интегрированная экосистема для производства солнечной энергии. Даже в Китае нет производства всех вспомогательных устройств и полностью интегрированной экосистемы в одном месте", — сказал изданию Рахул Бхутиани, руководитель отдела продаж и маркетинга Adani Solar.

Adani Group — одна из крупнейших бизнес-групп в Индии. Она охватывает, в числе прочего, такие важные сферы, как энергетика, сельское хозяйство, недвижимость и оборона.