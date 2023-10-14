МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ЕС не вправе говорить о том, как Будапешту следует выстраивать свой энергетический баланс, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, заявил Сийярто

По его словам, в юго-восточной части Европы возникала проблема с пропускной способностью газотранспортной системы и если ее не решить, то регион не сможет принять большие объемы газа, в том числе из Турции и Азербайджана.

"Поэтому мы запросили финансовую помощь Европейского союза. Но Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", — сказал Сийярто.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 октября в 10.00 мск.