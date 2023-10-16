МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Будапешт не планирует заниматься поисками нового поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш", он доволен работой с российскими компаниями "Росатом" и "ТВЭЛ", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Будапеште рассказали, какие гарантии ожидаются от Киева

"Мы очень довольны нашим сотрудничеством с "Росатомом" и с компанией "ТВЭЛ". Что касается ядерной отрасли, тут тоже ничего не нужно менять", — ответил он на вопрос, планируется ли в будущем замена российского топлива на АЭС "Пакш" на западное.

При этом Сийярто отметил, что идут различные дискуссии.

"Когда компании к нам обращаются, мы их принимаем, ведем с ними переговоры. Но они не могут оказывать на принятие нами решений никакого влияния. Решения мы принимаем самостоятельно, основываясь на наших интересах", — отметил министр и добавил, что Будапешт также тесно сотрудничает с французской Framatome, с которой работает и "Росатом".

По его словам, системы управления АЭС "Пакш-2" частично будут доставлены Framatome.

"Знаю, что Framatome и Росатом собираются плотно сотрудничать по части топлива. Раз совместная работа ведется, то можно сказать, что Framatome играет роль в Венгрии в этой отрасли. Повторюсь, речь не идет о том, чтобы чем-то заменить наше сотрудничество с Россией. Подчеркну, мы очень довольны совместной работой с "Росатомом" и "ТВЭЛ", — добавил Сийярто.

Ранее министр сообщил, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. Глава МИД Венгрии оценил эффективность санкций Евросоюза

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает поведение ФРГ неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета. Он отмечал, что венгерская сторона ведет переговоры с французской, чтобы доля Framatome в проекте была расширена за счет немецкой компании.

Ранее министр опроверг сообщения западных СМИ, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

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