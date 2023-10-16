МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак верит в рост доли атомной генерации в мировом энергобалансе до 20% к 2050 году, об этом он сказал в интервью журналисту Марине Ким. Новак назвал примерную стоимость барреля нефти до 2035 года

"На сегодняшний день доля атомной генерации примерно около 10% в общем энергетическом балансе. Я думаю, что к 2050-му процентов 20, может быть, не больше. Но 2050 год не за горами. Сегодня 2023 год, осталось 27 лет. Чтобы построить одну атомную электростанцию, нужно 7-10 лет", — сказал Новак. Кадры интервью были показаны в эфире телеканала "СоловьевLIVE".

По его словам, рост за пределами 2050 года ускорится, такие источники энергии будут более востребованы. "Потому что атомная отрасль, она капиталоемкая очень. И строительство занимает достаточно длительное время. Но что важно, будут появляться сейчас новые технологии", — добавил он.

Вместе с тем Новак не считает, что на мировом рынке нефти в ближайшей перспективе наступит пикойл, то есть пик добычи нефти. "Теория пикойла, которая была еще 10-15 лет назад, обсуждалась, она не подтвердилась. И мы видим, что все новые и новые технологии, которые позволяют добывать более сложные залежи, обеспечивают прирост запасов во всем мире. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе мы не увидим пикойла", — сказал вице-премьер.

Вместе с тем пик потребления нефти, по его оценке, можно ожидать в обозримой перспективе. "Что касается 2050 года, да. Скорее всего, к этому времени мы пройдем пик потребления нефти и газа. Доля углеводородов, по разным оценкам экспертов, снизится, может быть, до 60%", — добавил Новак.