МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Дрова и уголь продолжат использовать и через 50 лет, но их доля в мировом энергобалансе сократится, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала СоловьёвLIVE". Новак надеется, что атомная генерация в мире вырастет

Отвечая на вопрос, какой будет энергетический контур на горизонте 50 лет, к 2073 году, Новак сказал: "Ну, я думаю, будет длинная доля в балансе солнца, ветра, атома и энергетики. Сохранится так или иначе гидроэнергетика. Будет небольшая доля все равно традиционных углеводородных источников энергии. Даже и уголь будет, и дрова будут, и нефть, газ будут. Просто их доля сократится".

Что касается происходящего сейчас возврата Европы к угольной генерации, то, по мнению Новака, регион переходит на уголь не потому, что считает, что за ним будущее энергетики, а потому что принял ряд "неэффективных, неразумных решений по отказу от нашего газа, по отказу от высокоэкологичных, дешевых и надежных ресурсов".

Вице-премьер при этом ожидает что производство и внедрение энергомощностей на базе солнечной и ветровой энергии будет увеличиваться в ближайшие годы.

"Это уже мы видим. Мы живем в это время. Идет активное развитие. Для примера: в прошлом году инвестиции в зеленую энергетику составили порядка 600 миллиардов долларов, в то время как в нефтегазовую отрасль составили всего 450 миллиардов долларов в год", — пояснил Новак.

"Особенно, что важно, крупнейший потребитель в мире энергии — это Китайская Народная Республика с учетом ее огромной экономики. Там сейчас вводится львиная доля — это в основном возобновляемые источники энергии. И практически не водятся угольные электростанции. А если вводится, то очень высокоэффективные на основе кипящего слоя", — заметил вице-премьер РФ.