2023-10-16T17:19:58+03:00
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2023-10-16T17:19:58+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231016/841995727.html
Ушаков отметил увеличение объемов поставок энергоресурсов в Китай
Энергетика
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Москва существенно наращивает объемы поставок энергоресурсов в КНР, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества... ПРАЙМ, 16.10.2023
энергетика, экономика, новости, россия, китай, поставки энергоресурсов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Москва существенно наращивает объемы поставок энергоресурсов в КНР, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества в области экономики — это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором месте среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ", — сказал он.
По словам Ушакова, в январе-августе 2023 года объем двусторонней торговли России и Китая вырос на 24,3% — до 141,5 миллиарда долларов.
"То есть, мы упорно и целенаправленно движемся к цели, которая была выдвинута двумя руководителями — достичь в товарообороте 200 миллиардов долларов. Имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года", — отметил Ушаков.