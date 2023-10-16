МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Москва существенно наращивает объемы поставок энергоресурсов в КНР, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин выступит на форуме "Один пояс - один путь" в Китае

"Конечно, вы знаете, что локомотив нашего сотрудничества в области экономики — это энергетика. Существенно увеличиваются объемы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором месте среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ", — сказал он.

По словам Ушакова, в январе-августе 2023 года объем двусторонней торговли России и Китая вырос на 24,3% — до 141,5 миллиарда долларов.

"То есть, мы упорно и целенаправленно движемся к цели, которая была выдвинута двумя руководителями — достичь в товарообороте 200 миллиардов долларов. Имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года", — отметил Ушаков.