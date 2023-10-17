2023-10-17T09:11:36+03:00
2023-10-17T09:11:36+03:00
2023-10-17T09:11:36+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231017/841999983.html
Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетике
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Исламабад рассчитывает на длительное сотрудничество с Москвой в энергетической сфере, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч... ПРАЙМ, 17.10.2023
энергетика, новости, пакистан, россия, энергетика, международное сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/images/84196/36/841963629.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84196/36/841963629.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84196/36/841963628.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84196/36/841963628.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84196/36/841963616.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84196/36/841963616.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231014/841984060.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ИСЛАМАБАД, 17 окт — ПРАЙМ. Исламабад рассчитывает на длительное сотрудничество с Москвой в энергетической сфере, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч.
"Пакистан контактирует с Россией в энергетическом секторе. Мы получили первые поставки (нефти) из России, и мы рассчитываем на длительное сотрудничество, в особенности в энергетическом секторе", — сообщила она.
Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня. В общей сложности они привезли 101 тысячу тонн сырой нефти.
Ранее в рамках прошедшей в Москве Российской энергетической недели министр энергетики Пакистана Мухаммад Али заявил, что Исламабад ожидает, что в перспективе сможет закрыть порядка 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России.