ИСЛАМАБАД, 17 окт — ПРАЙМ. Исламабад рассчитывает на длительное сотрудничество с Москвой в энергетической сфере, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч. Польша заявила об энергетической независимости от России. Но что-то скрыла

"Пакистан контактирует с Россией в энергетическом секторе. Мы получили первые поставки (нефти) из России, и мы рассчитываем на длительное сотрудничество, в особенности в энергетическом секторе", — сообщила она.

Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня. В общей сложности они привезли 101 тысячу тонн сырой нефти.

Ранее в рамках прошедшей в Москве Российской энергетической недели министр энергетики Пакистана Мухаммад Али заявил, что Исламабад ожидает, что в перспективе сможет закрыть порядка 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России.