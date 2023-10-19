МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевой вектор — энергетика, взаимодействие двух стран в этой области становится всё более активным и многоплановым, сказал президент России Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Си Цзиньпин прокомментировал сотрудничество России и КНР в энергетике

"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым", — подчеркнул Путин.

Лидер России заявил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома.

"Соответственно растут объёмы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведётся совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", — добавил президент России.

По его словам, бизнес-форум имеет огромное значение для продвижения взаимовыгодной кооперации, обеспечивает непосредственный конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов обеих стран.

"Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго", — обратился Путин к участникам форума.