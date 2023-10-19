МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия нарастила поставки энергетических товаров в Китай на 17 процентов, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе "Российско-китайского энергетического форума". Новак анонсировал запуск "Арктик СПГ - 2"

"В течение многих лет Россия — надежный партнер наших друзей в обеспечении энергобезопасности региона. Российский экспорт энергетических товаров в Китай в этом году вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Новак.