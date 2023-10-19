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2023
https://1prime.ru/energy/20231019/842022607.html
Новак заявил о росте поставок энергетических товаров в Китай
Энергетика
Новости
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Россия нарастила поставки энергетических товаров в Китай на 17 процентов, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе "Российско-китайского энергетического форума". "В... ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, новости, россия, китай, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия нарастила поставки энергетических товаров в Китай на 17 процентов, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе "Российско-китайского энергетического форума".
"В течение многих лет Россия — надежный партнер наших друзей в обеспечении энергобезопасности региона. Российский экспорт энергетических товаров в Китай в этом году вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Новак.