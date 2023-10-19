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Новак анонсировал запуск "Арктик СПГ - 2"
Энергетика
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Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом... ПРАЙМ, 19.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Реализуется второй масштабный проект — "Арктик СПГ 2". Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года", — сказал Новак.
Он отметил, что Россия занимает четвертое место в мире среди экспортеров СПГ.
"Хотя с учетом тех проектов, которые сейчас реализуются, Россия могла бы стать основным надежным поставщиком СПГ в Китай", — добавил Новак.