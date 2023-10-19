ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Первая линия "Арктик СПГ 2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Новак заявил о росте поставок энергетических товаров в Китай

"Реализуется второй масштабный проект — "Арктик СПГ 2". Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года", — сказал Новак.

Он отметил, что Россия занимает четвертое место в мире среди экспортеров СПГ.

"Хотя с учетом тех проектов, которые сейчас реализуются, Россия могла бы стать основным надежным поставщиком СПГ в Китай", — добавил Новак.