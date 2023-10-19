МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай, заявил вице-премьер России Александр Новак, в ходе выступления на "Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме". Новак верит в рост атомной генерации

"Сегодня между Россией и Китаем развиваются широкие направления сотрудничества во всех секторах энергетики. Видим высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов", — отметил Новак.