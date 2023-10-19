2023-10-19T10:26:00+03:00
2023-10-19T10:51:07+03:00
2023-10-19T10:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231019/842022678.html
Новак заявил о готовности сотрудничества России с китайским бизнесом
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай, заявил вице-премьер России Александр Новак, в ходе выступления на "Российско-китайском энергетическом... ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, новости, бизнес, россия, китай, углеводороды
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/71/833167149.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/71/833167149.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/71/833167148.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/71/833167148.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/71/833167136.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83316/71/833167136.jpg
https://1prime.ru/energy/20231016/841994950.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай, заявил вице-премьер России Александр Новак, в ходе выступления на "Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме".
"Сегодня между Россией и Китаем развиваются широкие направления сотрудничества во всех секторах энергетики. Видим высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов", — отметил Новак.