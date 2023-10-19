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Россия и Китай обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов
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Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский... ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, экономика, новости, россия, китай, энергоресурсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина России.
Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине.
"В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", — говорится в сообщении.