МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина России. Сечин оценил поставки российского газа в Китай

Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине.

"В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", — говорится в сообщении.