МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Актуальный этап развития отрасли ставит перед российскими и китайскими энергетиками схожие вызовы, сообщил председатель правления "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС) Федор Опадчий в своем выступлении в рамках пятого российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине, приуроченном к саммиту "Один пояс – один путь". Сечин оценил поставки российского газа в Китай

"Актуальный этап развития отрасли ставит энергетиков России и Китая перед схожими вызовами", — приводятся в сообщении СО ЕЭС слова Опадчего.

К числу основных факторов, влияющих на работу энергосистем, он отнес рост потребления электроэнергии как отражение роста экономики стран и перспективного увеличения доли электрификации в ней, курс на достижение углеродной нейтральности, увеличение доли погодозависимой генерации на основе ВИЭ, устаревание парка традиционной генерации и необходимость его модернизации, отмечается в сообщении.

Опадчий также обратил внимание на сходство подходов к перспективному планированию развития энергосистем в России и Китае. По его словам, в их основе лежит формирование рациональной структуры генерирующих мощностей для обеспечения энергобезопасности.

Обе страны имеют централизованный государственный механизм планирования, который разрабатывает программы перспективного планирования на 5-18 лет. Участники форума выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в энергетической сфере между Россией и Китаем.