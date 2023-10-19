МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Около 50% граждан Чехии ожидают рост цен на электроэнергию в грядущем отопительном сезоне, и 80% намерены принять меры экономии, сообщила исследовательская компания Ipsos по итогам опроса для энергооператора CEZ. В Чехии объявили о заполненности газохранилищ почти на 100%

"Половина населения ожидает в будущем дальнейший рост цен на электроэнергию и поэтому планирует продолжать меры по экономии", — говорится в заявлении на сайте компании.

Как отмечает Ipsos, несмотря на то, что за прошедшие месяцы цены на электроэнергию снижались, 49% граждан Чехии по-прежнему ожидают их повышения в грядущем отопительном сезоне. При этом 80% опрошенных намерены принять меры по экономии.

В то же время исследователи заявили, что в Чехии снизилось число граждан, вынужденных ограничивать свои расходы из-за высоких цен на газ и электричество. Несмотря на это, 45% респондентов сообщили, что выступают за фиксированные тарифы на энергоносители.

Опрос Ipsos по заказу национального энергооператора CEZ проводился с августа по сентябрь, в нем приняли участие 1036 респондентов старше 18 лет. Исследование общественного мнения проводилось при помощи онлайн-опроса. О статистической погрешности не сообщается.

Ранее глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что газохранилища страны в настоящее время заполнены на рекордные 99,9%, в них находится 3,455 миллиарда кубометров газа.

По информации энергооператора CEZ, Чехия отказалась от российского газа и перешла на сжиженный природный газ из США, Южной Америки и Африки.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.