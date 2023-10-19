2023-10-19T17:41:36+03:00
2023-10-19T17:41:36+03:00
2023-10-19T17:41:36+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231019/842030448.html
Финская компания назвала сроки ремонта кабеля между Финляндией и Эстонией
Энергетика
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Подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией, который был поврежден на дне Финского залива, будет скоро восстановлен, сообщает пресс-служба финского оператора связи Elisa... ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, технологии, новости, финляндия, эстония, газопровод balticconnector
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — ПРАЙМ. Подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией, который был поврежден на дне Финского залива, будет скоро восстановлен, сообщает пресс-служба финского оператора связи Elisa.
Перебои в работе подводного кабеля между Финляндией и Эстонией в Финском заливе отмечались еще 8 октября. Перебои не влияют на услуги Elisa, поскольку это резервное соединение, уточнял оператор.
"Поврежденный кабель между Финляндией и Эстонией можно будет восстановить за несколько дней, как только позволит погода. Ремонтные работы пока не проводились, но подготовка к ремонту началась", — сообщили в пресс-службе компании.
О повреждении кабеля стало известно после сообщений о повреждении газопровода Balticconnector 8 октября. При этом кабель получил повреждение в эстонской экономической зоне, а газопровод в финской.