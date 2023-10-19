ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — ПРАЙМ. Подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией, который был поврежден на дне Финского залива, будет скоро восстановлен, сообщает пресс-служба финского оператора связи Elisa. Между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод

Перебои в работе подводного кабеля между Финляндией и Эстонией в Финском заливе отмечались еще 8 октября. Перебои не влияют на услуги Elisa, поскольку это резервное соединение, уточнял оператор.

"Поврежденный кабель между Финляндией и Эстонией можно будет восстановить за несколько дней, как только позволит погода. Ремонтные работы пока не проводились, но подготовка к ремонту началась", — сообщили в пресс-службе компании.

О повреждении кабеля стало известно после сообщений о повреждении газопровода Balticconnector 8 октября. При этом кабель получил повреждение в эстонской экономической зоне, а газопровод в финской.