МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Нефтяные компании в России наращивают запасы зимних видов топлива для внутреннего рынка, Минэнерго следит за ситуацией, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. В "TotalEnergies" заявили об ограничении цен на топливо на АЗС во Франции

"Вице-премьер дал поручение нефтяным компаниям обратить внимание на увеличение объемов выпуска зимних видов топлива, это нужно и для северного завоза. В рамках этого поручения и работаем. Компании в процессе наращивания запасов зимнего топлива", — сказал он.

Комментируя возможное ослабление запрета на экспорт нефтепродуктов, Шульгинов добавил, что ведомство продолжает мониторить ситуацию. Все зависит от того, будет ли этот запрет вызывать какие-то изменения на НПЗ, тогда министерство будет принимать решения.

В понедельник вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.