"Роснефть" и китайская CNPC подписали меморандум о техническом сотрудничестве
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества, сообщается в пресс-релизе компании.
"ПАО "НК "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках V российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в области технологий разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также технологий "энергоперехода", включая новые источники энергии, отмечают в компании.
В рамках подписанного в феврале прошлого года соглашения "Роснефть" и CNPC также прорабатывают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития. В частности, речь идет о сокращении выбросов парниковых газов, в том числе метана, в атмосферу, технологиях повышения энергоэффективности, а также улавливанию и хранению CO2, указывает компания.
Кроме того, в рамках форума научный институт "Роснефти" в Уфе и научно-исследовательский институт при CNPC заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидроразрыва пласта (ГРП). Документ предусматривает проведение совместных лабораторных исследований и математического моделирования при проведении ГРП.
В четверг в Пекине открылся Пятый российско-китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторы — "Роснефть" и китайская CNPC.
https://1prime.ru/energy/20231020/842034571.html