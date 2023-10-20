МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества, сообщается в пресс-релизе компании. "Роснефть" попросила суд запретить BP продолжать разбирательство

"ПАО "НК "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках V российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в области технологий разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также технологий "энергоперехода", включая новые источники энергии, отмечают в компании.

В рамках подписанного в феврале прошлого года соглашения "Роснефть" и CNPC также прорабатывают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития. В частности, речь идет о сокращении выбросов парниковых газов, в том числе метана, в атмосферу, технологиях повышения энергоэффективности, а также улавливанию и хранению CO2, указывает компания.

Кроме того, в рамках форума научный институт "Роснефти" в Уфе и научно-исследовательский институт при CNPC заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидроразрыва пласта (ГРП). Документ предусматривает проведение совместных лабораторных исследований и математического моделирования при проведении ГРП.

В четверг в Пекине открылся Пятый российско-китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторы — "Роснефть" и китайская CNPC.