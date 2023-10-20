МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Потенциал газификации Красноярского края будет увеличиваться по мере строительства экспортного газопровода "Сила Сибири-2" и его соединения с Единой системой газоснабжения (ЕСГ), сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с губернатором края Михаилом Котюковым.

По словам министра, рост потребления природного газа является одним из индикаторов экономического развития региона.

"Сейчас потребители центральных и южных районов Красноярского края получают газ по автономным схемам за счет сжиженных углеводородных газов. Но по мере строительства "Силы Сибири-2" и его присоединения к единой ЕСГ перспективы газификации региона будут расширяться", — отметил он.

Региональная программа газификации Красноярского края на 2022-2031 годы также предусматривает строительство межпромыслового газопровода, четырех газораспределительных станций для подготовки газа для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельных в Дудинке, трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Норильском промышленном районе.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина мероприятия по газификации Красноярска должны быть выполнены до 2028 года. Также в перечень поручений главы государства вошли предложения, которые Котюков обозначил в ходе августовского совещания, посвященного развитию региона.