2023-10-20T17:06:00+03:00
2023-10-20T17:09:06+03:00
2023-10-20T17:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231020/842041107.html
В Минэнерго рассказали, почему ЭСКАТО становится актуальной площадкой
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, организованный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), является площадкой, не связанной с... ПРАЙМ, 20.10.2023
энергетика, экономика, новости, россия, форум, атр, таиланд
https://cdnn.1prime.ru/images/83430/28/834302855.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83430/28/834302855.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83430/28/834302854.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83430/28/834302854.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83430/28/834302848.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83430/28/834302848.jpg
https://1prime.ru/energy/20231012/841961513.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАНГКОК, 20 окт — ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, организованный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), является площадкой, не связанной с политикой, заявил замминистра энергетики России Сергей Мочальников по итогам Третьего Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, прошедшего в Бангкоке.
"ЭСКАТО и сегодня, как это и было всегда, остается площадкой вне политики. Здесь обсуждают вопросы экономики, развития стран, и сегодня эта площадка становится гораздо более актуальной благодаря своей деполитизированности", — рассказал замминистра.
Мочальников заметил, что важность ЭСКАТО заключается в том, что она позволяет сидеть за одним столом странам, между которыми иногда возникают трения, и обсуждать развитие экономики и региона в целом.
По мнению замглавы Минэнерго, представительство России на форуме растет и здесь можно пообщаться с ведущими компаниями и обсудить важные вопросы с делегациями других стран-членов ЭСКАТО.