БАНГКОК, 20 окт — ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, организованный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), является площадкой, не связанной с политикой, заявил замминистра энергетики России Сергей Мочальников по итогам Третьего Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, прошедшего в Бангкоке. Глава Минэнерго Мьянмы восхитился российской энергетикой

"ЭСКАТО и сегодня, как это и было всегда, остается площадкой вне политики. Здесь обсуждают вопросы экономики, развития стран, и сегодня эта площадка становится гораздо более актуальной благодаря своей деполитизированности", — рассказал замминистра.

Мочальников заметил, что важность ЭСКАТО заключается в том, что она позволяет сидеть за одним столом странам, между которыми иногда возникают трения, и обсуждать развитие экономики и региона в целом.

По мнению замглавы Минэнерго, представительство России на форуме растет и здесь можно пообщаться с ведущими компаниями и обсудить важные вопросы с делегациями других стран-членов ЭСКАТО.