2023-10-22T14:44:39+03:00
2023-10-22T14:44:39+03:00
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2023
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Миллер оценил экономическую эффективность "Газпрома"
Энергетика
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"Газпром" чувствует себя "абсолютно уверенно", компания надёжно исполняет обязательства, в экономическом плане сильна так же, как прежде, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер... ПРАЙМ, 22.10.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, алексей миллер, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" чувствует себя "абсолютно уверенно", компания надёжно исполняет обязательства, в экономическом плане сильна так же, как прежде, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Павел Зарубин в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" поинтересовался у Миллера: "После такого реально удара и попытки нанесения нам краха и ущерба со стороны Запада вы сейчас, получается, смотрите в будущее абсолютно уверенно?"
"Абсолютно уверенно, и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде", – ответил Миллер.