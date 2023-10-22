МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" чувствует себя "абсолютно уверенно", компания надёжно исполняет обязательства, в экономическом плане сильна так же, как прежде, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Газпром" может удовлетворить спрос Китая в газе, заявил глава компании

Павел Зарубин в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" поинтересовался у Миллера: "После такого реально удара и попытки нанесения нам краха и ущерба со стороны Запада вы сейчас, получается, смотрите в будущее абсолютно уверенно?"

"Абсолютно уверенно, и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде", – ответил Миллер.