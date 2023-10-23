МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Правительство Сингапура создаст организацию Gasco в целях централизации закупок и поставок газа для энергетического сектора страны, стремясь избежать резких колебаний цен на электроэнергию, сообщает портал CNA со ссылкой на министра торговли и промышленности Сингапура Гана Ким Ёна. Сингапур заключил крупнейшую сделку по импорту электроэнергии, сообщили СМИ

По данным министра, новая организация будет агрегировать спрос на газ со стороны энергогенерирующих компаний, каждая из которых в настоящее время принимает решение об объеме и сроках закупок газа, исходя из своих собственных коммерческих соображений.

"Наш опыт последних лет показал, что наша нынешняя система импорта газа, которая опирается на стратегии закупок отдельных энергогенерирующих компаний, не дает гарантий того, что в системе в целом будет достаточно газа для удовлетворения наших потребностей во время кризиса, когда рыночные условия неопределенны", — приводятся в сообщении слова Гана Ким Ёна из выступления на Сингапурской международной энергетической неделе (SIEW) в понедельник.

Как сообщил министр экономики и промышленности, во время недавнего глобального энергетического кризиса некоторым странам "пришлось прибегнуть к повторному использованию угольных электростанций", чтобы снизить цены на электроэнергию.

"Поскольку условия на мировом газовом рынке, как ожидается, станут более нестабильными в связи с энергетическим переходом, нам необходимо переосмыслить наш подход к закупкам газа", — пояснил он.

По его словам, Gasco планируется создать в 2024 году. Согласно новой схеме, если общий спрос на электроэнергию превысит указанный генерирующими компаниями, организация будет закупать необходимые дополнительные объемы газа. Gasco также сможет закупать газ из различных стран-источников.