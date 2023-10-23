МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Россия не имеет отношения к инциденту с повреждением газопровода Balticconnector, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нарушает равновесие". В США раскрыли, чем их пугает Россия

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Песков подчеркнул, что Запад ведет расследование по происшествию.

"Я сразу говорю, что Россия не имеет никакого отношения, то нужно "подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море". Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения", — подчеркнул он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Балтийское море могут закрыть для российских кораблей, если расследование подрыва Balticconnector укажет на "причастность России". Как указывал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, возможности прибалтийских военно-морских сил не позволят "перекрыть" море.