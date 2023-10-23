МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Норникель" за первые три квартала сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на девять процентов, до 145,271 тысячи тонн, палладия — нарастил на один процент, до 2,145 миллиона унций, следует из сообщения компании. "Норникель" сократил выпуск никеля и нарастил выпуск палладия

Кроме того, выплавка меди снизилась на четыре процента, до 303,99 тысячи тонн, платины — увеличилась на семь процентов, до 528 тысяч унций.