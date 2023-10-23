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2023
https://1prime.ru/energy/20231023/842054249.html
"Норникель" снизил выплавку никеля и нарастил выплавку палладия
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"Норникель" за первые три квартала сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на девять процентов, до 145,271 тысячи тонн, палладия — нарастил на... ПРАЙМ, 23.10.2023
энергетика, экономика, новости, норникель, россия, палладий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Норникель" за первые три квартала сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на девять процентов, до 145,271 тысячи тонн, палладия — нарастил на один процент, до 2,145 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Кроме того, выплавка меди снизилась на четыре процента, до 303,99 тысячи тонн, платины — увеличилась на семь процентов, до 528 тысяч унций.