МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении на Украине этой зимой будут серьезнее, чем в прошлом году, заявили журналу Time три высокопоставленных украинских чиновника. Зеленского разозлили итоги визита в США, пишет СМИ

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

Как заявил изданию один из высокопоставленных украинских чиновников, жители Украины теперь же будут винить в перебоях местные власти. "В прошлом году они винили россиян. В этот раз они будут винить нас за то, что недостаточно подготовились", — отметил он.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. В Австрии заявили о возможности продолжать транзит газа из России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее в октябре заявил, что киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона. По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно в 1,8-3 миллиона тонн заготовлено около 700 тысяч тонн. При этом индонезийский портал Liputan6 сообщал, что замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму.

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 13 октября сообщила, что правительство Германии выделило 76 миллионов евро для поддержки украинской энергосистемы.