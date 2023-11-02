ЛА-ПАС, 2 ноя — ПРАЙМ. Несколько стран Латинской Америки проявили интерес к Центру ядерных технологий, который строит госкорпорация "Росатом" в Боливии, идут коммерческие переговоры, сообщил в интервью РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. Боливия открыла месторождение нефти и газа, которое принесет миллиарды

"Создавая эти мощности в Боливии, мы подтверждаем лидерство "Росатома" в области неэнергетических ядерных технологий. Поэтому ответ — да, интерес проявляется (со стороны других стран — ред). И это не одна страна, а несколько. Я не буду их называть, потому что пока не завершены коммерческие переговоры", — сказал он.

"Мы действительно считаем, что это важный для "Росатома" объект не только в разрезе одной страны — Боливии, но и в разрезе всего латиноамериканского континента. Мы абсолютно уверены, что по мере сдачи объектов, по мере их выхода на проектную мощность, освоения новых технологий, этот проект, безусловно, будет способствовать росту интересов у соседних стран", — добавил Пакерманов.

Проект ЦЯИТ предлагает ряд высокотехнологичных решений для самых разных секторов экономики. В их числе диагностика и лечение онкологических заболеваний, обработка сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения ее продовольственной безопасности, стерилизация разнообразных медицинских изделий (в том числе средств индивидуальной защиты), исследования в области экологии и рационального использования природных ресурсов, изучение свойств различных материалов, обучение специалистов атомной отрасли.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.