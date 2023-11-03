САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе Евразийского экономического форума. 

Африка

Вместо России. Европа ухватилась за последний шанс на дешевый газ

"Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества — надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?", — сказал Оверчук в своем выступлении.

Также вице-премьер добавил, что грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение.

"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", — сказал Оверчук, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

2 ноября в Самарканде стартовал XVI Веронский евразийский экономический форум, который продлиться 2 дня. Форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.

 