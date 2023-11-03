САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе Евразийского экономического форума. Вместо России. Европа ухватилась за последний шанс на дешевый газ

"Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества — надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?", — сказал Оверчук в своем выступлении.

Также вице-премьер добавил, что грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение.

"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", — сказал Оверчук, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

2 ноября в Самарканде стартовал XVI Веронский евразийский экономический форум, который продлиться 2 дня. Форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран.