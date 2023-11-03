МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Газпромнефть — смазочные материалы" поставила моторные и трансмиссионные масла для техники компании Qatar Aviation Services, сообщила пресс-служба компании. "Газпром" и Казахстан договорились развивать взаимодействие в газовой сфере

"Газпромнефть — смазочные материалы" — оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — поставила моторные, индустриальные и трансмиссионные масла для сервисной техники группы компаний Qatar Airways", — говорится в сообщении.

Уточняется, что масла будут применятся в транспортной инфраструктуре Qatar Aviation Services для машин сопровождения, самоходных пассажирских трапов и перронных автобусов, тягачей и автолифтов.

"Смазочные материалы под брендом Gazpromneft соответствуют высшим категориям качества по международной классификации API – это доказано в ходе многочисленных испытаний продукции "Газпром нефти". Широкая линейка и наукоемкие рецептуры масел защищают механизмы в разных диапазонах температур и эксплуатационных нагрузках", — добавляется там же.

"Газпромнефть — смазочные материалы" — дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов в России. Продукция компании выпускается на собственных производственных площадках в Омске, а также во Фрязине Московской области.