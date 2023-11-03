МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство ФРГ обязано покончить с "безумной санкционной политикой", чтобы сократить высокие затраты на энергетику, заявил депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм. В ФРГ призвали "перестать мечтать" об отказе от угля в стране

По его словам, возвращение конкурентоспособности Германии требует сокращения энергозатрат за счет снижения налогов на энергию, отмены налога на выбросы CO2 и расширения энергоснабжения.

"Если кратко: за счет возвращения к атомной энергетике. И мы должны, наконец, покончить с безумной санкционной политикой. Санкции, которые вредят нам, а не тем, против кого они введены, — это экономический и политический нонсенс", — сказал Хольм.

По мнению политика, Германия теряет свою позицию в экономике и становится чемпионом только по налогам, бюрократии и климатическим вопросам. Кроме того, энергетическая политика правительства и санкции стали причиной сокращения экспорта.

Хольм подчеркнул, что внешняя торговля имеет "экзистенциальное значение" для немецкой экономики. По данным Федерального статистического управления Германии, объем экспорта страны в сентябре уменьшился на 7,5 процента по сравнению с прошлым годом.

После начала СВО на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.