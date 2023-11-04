МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Правительство России обсуждает возможность увеличить НДПИ на газовый конденсат "Газпрома", ищет решение, которое бы устраивало всех, заявил журналистам в кулуарах международной выставки-форума "Россия" глава Минэнерго России Николай Шульгинов. "Газпром" и Казахстан договорились развивать взаимодействие в газовой сфере

"Нам нужно найти такое решение, чтобы оно устраивало всех. Находимся в процессе обсуждения", — ответил он на вопрос о том, рассматривает ли правительство повышение налога для конденсата "Газпрома".

Шульгинов добавил, что министерство также оценивает предложение "Роснефти" об уравнении повышения НДПИ на газ и для независимых производителей, и для "Газпрома". "Обсуждаем этот вопрос со всеми участниками. Нужна консолидированная позиция. Мы, Минфин и все участники должны найти совместное решение", — добавил он.

Кроме того, по словам Шульгинова, Минэнерго не рассматривает введение экспортных пошлин на сжиженный природный газ.