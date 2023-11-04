МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Такие действия, как взрыв "Северных потоков", исторически могли бы стать поводом для войны, это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Турция призвала провести независимое расследование атак на "Северный поток"

"Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода "Северный поток"), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно", — сказал Песков на марафоне "Знание".

Песков напомнил, что после взрыва сразу же виновной объявили Россию.

"Прямо или косвенно, сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе", — добавил он.

Песков подчеркнул, что на Западе не хотят говорить правду, "что что-то не так, что скандальная ситуация".

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".